Van'da bir araçta 202 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 202 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldı.

Ekipler, tespit ettiği bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 202 cep telefonu ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.