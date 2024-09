Van'da Ahilik Haftası kutlandı

Van'da Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğünce düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Cabir Görmüş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Görmüş, yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkarların büyümesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nı sevinçle karşıladıklarını belirten Görmüş, "Esnaf ve sanatkarlarımızın usta ve çırak ilişkilerini sonuna kadar destekliyoruz. Mesleklerin devamlılığı için usta ve çırak ilişkisi çok önemli. Yeni ustaların yetişmesi, insanlığa katkı sağlaması lazım. Esnaf ile halk arasındaki ilişkiyi her zaman daha ileriye taşımamız lazım. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız. Ahilik Haftamız kutlu olsun." diye konuştu.