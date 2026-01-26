Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da 50 şehirden üniversite öğrencilerinin katıldığı "Sosyal Psikoloji Kampı" başladı

        Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları "Sosyal Psikoloji Kampı" 50 şehirden gelen 130 erkek üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:57
        Van'da 50 şehirden üniversite öğrencilerinin katıldığı "Sosyal Psikoloji Kampı" başladı
        Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları "Sosyal Psikoloji Kampı" 50 şehirden gelen 130 erkek üniversite öğrencisinin katılımıyla başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında Van'da "Sosyal Psikoloji Kampı" organize edildi.


        Amine Hatun Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kampın açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Üniversite öğrencilerine tematik kış kampları ile ilgili hazırlanan videolar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajının izletildiği programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, her yıl rutin olarak ülkenin farklı illerinde tematik kış kamplarının yapıldığını söyledi.


        Van'da bu yıl "Sosyal Psikoloji Kampı" temasıyla misafirlerini ağırladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:


        "Çeşitli illerimizden gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan 130 gencimizi misafir ediyoruz. 5 gün sürecek organizasyonun ilk 3 gününde sosyal psikoloji üzerine oturumlar, dördüncü gününde ilimizin tarihi yerlerinin gezilmesi, beşinci gününde ise vedalaşma olacak. Her yıl yaptığımız kış kamplarımızda gençlerimizi ilimizin tarihi ve turistlik mekanlarında ağırlayıp onların güzel günler geçirmelerini ve güzel anılar biriktirmeleri için çaba sarf edeceğiz. İlimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz gençlerimizi ve kamp boyunca öğrencilerimize çeşitli alanlarda sunumlar yapacak kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz."


        Programa AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri kurum amirleri ve üniversite öğrencileri ve eğitmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

