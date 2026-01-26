Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da ekipler zor şartlara rağmen mahallenin içme suyu sıkıntısını giderdi

        Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen Çatak ilçesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:20
        Van'da ekipler zor şartlara rağmen mahallenin içme suyu sıkıntısını giderdi
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, VASKİ kent genelinde vatandaşların suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Çatak ilçesine bağlı Sugeldi Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için ekipler çalışma başlattı.


        Kaynağa ulaşımın mümkün olmadığı bölgede sahaya çıkan ekipler, zorlu arazi ve ulaşım koşullarına rağmen sorunu gidererek mahalleye yeniden su verilmesini sağladı.

