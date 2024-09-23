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        Van'da 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:12
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        Van'da 22 kilogram külçe altın ele geçirildi
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        Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, tespit edilen araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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