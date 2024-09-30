Van'da kaybolan çocuk bulundu

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında, Irak uyruklu olduğu belirtilen Azız, bir ikamette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sumaye Saed Muhammed Azız'ın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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