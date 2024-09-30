Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaybolan çocuk bulundu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan çocuk, polis ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaybolan çocuk bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaybolan çocuk, polis ekiplerince bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sumaye Saed Muhammed Azız'ın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında, Irak uyruklu olduğu belirtilen Azız, bir ikamette bulundu.

        Çocuk, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için çalışma...
        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için çalışma...
        Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı
        Havalimanının bekleme salonu dumanla kaplandı
        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 148 şüpheli yakalandı
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için çalışmalar sürüyor
        Hasta kardeşler Elif Eylül ve Gülperi için okul arkadaşlarından yardım kamp...
        Hasta kardeşler Elif Eylül ve Gülperi için okul arkadaşlarından yardım kamp...