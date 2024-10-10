Gürpınar Devlet Hastanesinin çevresi asfaltlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde devlet hastanesinin çevresi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlandı.

İş makineleriyle yapılan serim sonrası daha önce toprak olan hastanenin çevresi sıcak asfaltla kaplandı.

Çalışmaları inceleyen Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, ekiplerden bilgi aldı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sağlık çalışanları ve vatandaşlar da desteklerinden dolayı Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.