Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Van'da, kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 217 personelden oluşan 52 ekiple devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da, kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 217 personelden oluşan 52 ekiple devam ediyor.

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

        Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor.

        Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

        Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

        217 personelden oluşan 52 ekip, sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölge başta olmak üzere tüm noktaları kontrol ediyor.

        Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Verdiği röportajla sosyal medyada gündem olan Vanlı futbolcu: "Heyecandan k...
        Verdiği röportajla sosyal medyada gündem olan Vanlı futbolcu: "Heyecandan k...
        Rojin için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip gönderdi
        Rojin için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip gönderdi
        Van'da "bal şenliği" etkinliğine katılanlar önce halay çekti sonra hasat ya...
        Van'da "bal şenliği" etkinliğine katılanlar önce halay çekti sonra hasat ya...
        Hakkari'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 16'nc...
        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları 16'nc...
        Rojin'i arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor (2)
        Rojin'i arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor (2)