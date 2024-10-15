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        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisi row ve sonar cihazlarıyla aranıyor

        Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:35
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        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisi row ve sonar cihazlarıyla aranıyor
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        Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor.

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

        Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem gölde hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

        Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı 3 sonar cihazı da kullanılıyor.

        Şu ana kadar göl yüzeyinde yürütülen çalışmalarda 90 kilometrekarelik alanı kontrol eden Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, aramalarını sürdürüyor.

        Kıyıdaki ekipler de helikopter, dron ve özel eğitimli köpeklerden yararlanarak sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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