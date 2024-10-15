Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haberi alan ailesi ve yakınları da Van Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Kabaiş'in cansız bedenini görerek ekiplere haber veren Mehmet Emin Anka, sahilde yürüdüğü sırada cenazeyi fark ettiğini söyledi.

Anka, "Saat 10.00'da geldim buraya bahçeyi sulamak için. Sonra bekçi arkadaşla sahile indik. Bekçi basketbol potasının demirini düzeltirken ben kıyıya doğru geldim. Kıyıya baktığımda ceset gibi bir şey vardı. Bekçi arkadaşa gösterdim. O da ceset olduğunu söyledi. Sonra jandarmaya haber verdik, görevliler geldi." diye konuştu.