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        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Özalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:47
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        Van'da 28 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Özalp ilçesinde 28 kilo 574 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo 574 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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