Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Van Valisi Ozan Balcı'nın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Beşyol Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu.

Vali Balcı, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyet'in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir." dedi.

Eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende sporculara ödülleri verildi. Tören geçişinin ardından Vali Balcı ve protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlarla bayramlaştı, gazilerle fotoğraf çektirdi. Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı. Erciş ilçesinde de öğrenciler stadyumda Türk bayrağı kartografisi oluşturdu, Jandarma ekipleri de özel eğitimle köpeklerle gösteri yaptı.

Kutlama programına katılan Kırgız Türkleri, yöresel kıyafetleriyle etkinliklere renk kattı. Torunlarıyla etkinliğin yapıldığı alana gelen 77 yaşındaki Sabiha Yavuz, "Bayramın ülkenin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. Gençlerimizi, Atatürk'ün izinden gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı. - Hakkari Hakkari'de Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğrenci ve katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Çelik, programda yaptığı konuşmada, büyük mirasın aziz milletin bağımsızlık tutkusunun, sabrının ve fedakarlığının eseri olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in, küllerinden doğan bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hiç kimseye boyun eğmeden yoluna devam ettiği en büyük zaferidir olduğunu belirten Çelik, "Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin bayramı, yüz binlerce şehidin adıdır Cumhuriyet. Emektir, mücadeledir, kardeşliktir, özgürlüktür, kederde ve sevinçte bir olmaktır. Hakkari'nin en ücra köylerinden büyük şehirlerin kalabalıklarına kadar herkes bu bayrağın altında eşittir. Cumhuriyet, adaletin ve eşitliğin teminatı, her bireyi aynı sevgiyle kucaklayan bir mucizenin adıdır. Bizler teröre, düşmanlığa ve ayrımcılığa karşı birliğimizi korudukça güçleneceğiz. Ne olursa olsun, bu topraklarda kardeşliğimizi bozmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamayacak." diye konuştu.

Gösterilerin yapıldığı, müzik dinletisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören geçişiyle sona eren programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, "Bizim Cumhuriyet'imiz, bedeli Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında ve Çanakkale'de ödenen büyük bir destan ve emanettir. Devraldığımız bu değerli emaneti aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek, Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösteriler düzenlediği program, tören geçişiyle sona erdi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Muş Muş Valisi Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, kent meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene katılanların bayramına kutlayan bugün geçmişten aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla yürürken, dirilişin sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti: "Sultan Alparslan'ın cesareti ve stratejik zekası ile açılan Anadolu'nun kapıları bugün 101. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imizin temellerini oluşturmuştur. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılını yeni ve büyük kazanımlarla, daha büyük bir coşku içinde idrak ediyoruz. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aziz milletimizin yükselişini durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.' sözleri, 101 yıl sonra bile aynı derecede önemli ve anlamlıdır."