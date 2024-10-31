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        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:17
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        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.

        Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan'ın katılımıyla toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi.

        Senaryo gereği tıp merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangına, ilk olarak sağlık personeli yangın tüpüyle müdahale etti.

        Haber verilmesi üzerine gelen AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, binadaki sağlık personelini, hasta ve hasta yakınlarını tahliye ederek yangını söndürdü.

        Bahçede kurulan sahra hastanesinde de ekiplerin getirdiği hastalar tedavi altına alındı, durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Panik halde binadan kaçan vatandaşlar ile hasta yakınlarına psiko-sosyal destek verilmesiyle sona eren tatbikat, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

        Başhekim Karaman, gazetecilere, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerinin artırılması, hastane içindeki güvenlik önlemlerinin test edilmesi amacıyla yangın tatbikatı düzenlendiklerini söyledi.

        Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

        "Tatbikatlarımızı her yıl yapıyoruz. Personelimizin deprem, yangın gibi afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin bilincindeyiz. Sağlık çalışanları her zaman en ön safta mücadele ediyor. Buna yakın tarihte şahitlik ettik. Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de hayat kurtarmak için gösterdiği özverili çalışmayı herkes gördü. Tatbikatları da çok önemsiyor, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bugün gerçeği aratmayan tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Destek veren UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri ile personelimize teşekkür ederim."

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