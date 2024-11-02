Çaldıran'da "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer verildi

Seminerde, cinsel istismar durumunda herhangi bir şikayet beklenmeden adli sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminerde ihmal, istismar kavramları ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği riskler ele alındı.

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