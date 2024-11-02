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        Çaldıran'da "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer verildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:15
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        Çaldıran'da "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer verildi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminerde ihmal, istismar kavramları ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği riskler ele alındı.

        Katılımcılara, çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismarla mücadele konularında bilgiler aktarıldı.

        Seminerde, cinsel istismar durumunda herhangi bir şikayet beklenmeden adli sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

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