Van'daki tarihi İzzeddin Şir Camii ve Medresesi restore ediliyor

ÖZKAN BİLGİN/ALİ ÇELİK - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan tarihi İzzeddin Şir Camii ve Medresesi, Van Valiliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle aslına uygun olarak restore ediliyor.

İlçede 1387-1410 yılları arasında inşa edildiği değerlendirilen ve asırlardır ilçede inanç turizminin gelişmesine katkı sunan cami ve medresenin eski görünümüne kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Van Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, 20 kişilik ekip, cami ve medresenin duvarlarındaki aslına uygun olmayan sıvaları söküyor, çatı bölümünde de kurşunlama çalışması yapıyor.

İç bölümde tahrip olan ve kısmen sökülen duvarlarda da onarım yapan ekip, hidrolik kireç ve horasan harcı kullanarak caminin inşa edildiği dönemdeki orijinalliğine kavuşturulması için çaba gösteriyor. - "İncelik isteyen bir işçilik" Restorasyon çalışmalarını yürüten firmanın yetkilisi Cevat Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tadilat ve restorasyona mayıs ayında başladıklarını söyledi. İlk olarak temelde drenajla ilgili çalışma yürüttüklerini anlatan Çetin, daha sonra proje kapsamında derz açımları ve sıva sökümleri yaptıklarını belirtti.