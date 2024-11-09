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        Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Van'ın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Muradiye Şelalesi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:04
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        Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Van'ın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Muradiye Şelalesi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Bendimahi Çayı'nda bulunan, 20 metre yükseklikten akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerden ilgi görüyor. Şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle dikkati çekiyor.

        Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, rengarenk manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

        Fotoğraf tutkunu Yasemin Doğanay, fırsat buldukça arkadaşlarıyla şelaleyi ziyaret ettiklerini söyledi.

        Doğanay, "Sonbaharın gelmesiyle yapraklar sarardı, yeşil ve turuncunun muhteşem birleşimi ile şelalede güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel bir görüntü var. Tüm fotoğrafseverleri buraya davet ediyorum." dedi.

        İzmir'den gelen Beyzanur Dede ise "Sonbahar mevsiminde Muradiye Şelalesi'nin çok güzel olduğunu duyduk. Arkadaşlarımla gezmeye geldim. Sonbaharın tüm tonları hakim olmuş. Gerçekten çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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