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        Van'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Devlet Bahçeli'nin yaptığı siyaset, çözüm sürecinin başlangıcı, bir terörle pazarlık, bir taviz değildir. Bir el uzatmadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:24
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        Van'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Devlet Bahçeli'nin yaptığı siyaset, çözüm sürecinin başlangıcı, bir terörle pazarlık, bir taviz değildir. Bir el uzatmadır." dedi.

        MHP tarafından Van'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde Van, Bitlis ve Hakkari'den parti teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde her zaman ülke ve millet kavramlarını önde tutan bir anlayışla siyaset yaptıklarını söyledi.

        Tarihten ders çıkarmadan, tarihi bilmeden bugün yaşanan siyasi gelişmelerin doğru değerlendirilemeyeceğini belirten Yıldırım, tarihte olduğu gibi bugünlerde de toprak bütünlüğünden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

        Ülkenin çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Batı'da İsrail askeri ile sınırımızın arası 170 kilometre ve iki saatlik yol. Doğu'da da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin o bölgesinde Türkiye'ye karşı PKK/YPG, İsrail ve Amerika yığınak yapıyor. En son hava savunma sistemleri getirdiler. Yığınağı neden yapıyor, buradaki toprak talebine karşı yapıyor. Bir taraftan PKK'nın toprak talebi var. Kurulduğu günden bu yana bir teröristan devleti kurmak için toprak istiyor. Biz bu toprağa sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Siyaset bu. Siyasetçinin birinci görevi toprağına sahip çıkmaktır. Toprağından bir karış verirsen bir arşın gider. Siyaseti ona göre yapacaksın."

        Hem siyaseten hem de askeri güç olarak her zaman güçlü olunması gerektiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Sayın genel başkanımızın izinden giden bir insanım. Genel başkanımız dedi ki 'Terörü bitir, gel DEM Parti'nin grubunda konuş.' Terörü sen başlattın, yakalandığında uçaktayken 'ben her şeyi yaparım' dedin. Aynı zamanda herkes İmralı'yı adres gösteriyor. O zaman çık DEM Parti'nin gurubunda konuş bu terör bitsin. Bu nedir, toprak kaybının önüne geçmektir. Niye, çünkü 90 kilometre ötede bir hazırlık var. İsrail oradan geliyor. Ermeniler bir taraftan, Rumlar bir taraftan istiyor. Sonuç itibarıyla 'tek devlet, tek vatan, tek bayrak' dendi."

        - "Sayın Genel Başkanımızı iyi okumak ve anlamak gerekir

        Ülke bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Devlet Bahçeli'nin yaptığı siyaset, çözüm sürecinin başlangıcı, bir terörle pazarlık, bir taviz değildir. Bir el uzatmadır. Bin yıldır toprak kazanırken de kaybederken de Türk, Arap, Kürt beraberdi. Gidin bakın, Çanakkale'de koyun koyuna yatıyorlar. Hala da beraber yaşıyoruz. Şimdi bu kadar geçmişi, mazisi olan, birbirine geçmiş insanların Kırım Hanı gibi yarın bu ülkeden bir toprak kopartmasına müsaade edilmemeli. Kırım Hanı'nın düştüğü gaflete Kürt kardeşlerim düşmemeli. Siyasetimiz budur. Bu yönde Sayın Genel Başkanımızı iyi okumak ve anlamak gerekir. Devlet Bahçeli lüzumsuz bir yerde laf söylemez. MHP, Türkiye'nin sigortasıdır. Türkiye'nin düşmanları, MHP'yi bertaraf etmeden, ülkücüleri silmeden, yok etmeden bu devlete, bu topraklara bir şey yapamaz, yaptırmayız. Dolayısıyla bu mübarek topraklara sahip çıkmak Allah'ın bize ihsan ettiği bir lütuftur. Eğer dünyada İslam, ümmet birliği kurulacaksa bunun yolu Türk birliğinden geçer. Bunun yolu da Türkiye'deki kardeşlikten geçer. Bizim yaptığımız, terörü bir tarafa atıp kardeşlerimizle kucaklaşmaktır. Teröre malzeme vermemektir. Olur, olmaz ama Sayın Genel Başkanımız gereğini yaptı. Buyurun, bu da size son fırsat. Bekliyoruz, bakacağız ne olacak. MHP'nin lideri hiçbir mekanda, hiçbir yerde durup dururken laf söylemez."

        MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ise "İlimizde düzenlenen bu toplantının ülkemizin hedeflerini ve ortak değerlerini daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. MHP olarak milletimizin tek bayrak altında birleşip güçlü Türkiye ideali doğrultusunda attığı adımı destekliyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler, partililerle fotoğraf çektirdi.

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