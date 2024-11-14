Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in "suda boğulma" sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cansız bedeninden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numunelerin incelenmesi tamamlandı.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine, kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulguya rastlanmayan Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.