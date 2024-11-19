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        Van'da anne adaylarına otel konforunda hizmet veriliyor

        Van'da yakın zamanda doğum yapacak anne adayları ve yeni doğum yapan kadınlar, hastane bünyesinde oluşturulan Anne Oteli'nde misafir ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:36
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        Van'da anne adaylarına otel konforunda hizmet veriliyor
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        Van'da yakın zamanda doğum yapacak anne adayları ve yeni doğum yapan kadınlar, hastane bünyesinde oluşturulan Anne Oteli'nde misafir ediliyor.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Anne Oteli'nde, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadınlar ile çocukları tedavi gören annelere hizmet veriliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Gülçin Ay, gazetecilere, Van'da yılın başından ekim ayının sonuna kadar 1400 anne ve anne adayının otelde misafir edildiğini söyledi.

        Ülke genelinde 2013 yılından bu yana anne otellerinin faaliyet gösterdiğini belirten Ay, bu çalışmayla anne ve bebek sağlığının en yüksek seviyede korunmasının amaçlandığını ifade etti.

        Özellikle kışın elverişsiz hava ve yol şartları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşımda sıkıntı yaşayan gebelerin buralarda misafir edildiğini anlatan Ay, "İlimizde de aynı şekilde misafir anne uygulamamız devam etmektedir. Kentimizde elverişsiz hava koşulları ile sağlık kuruluşu sıkıntısı yaşayan gebelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda aile hekimleri tarafından davet ediliyor. Daveti kabul eden gebelerimiz, evlerinden alınarak doğum yapacakları sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor." diye konuştu.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 2 ay önce gelen ve otelde misafir edilen Asya Genç Acer de çocuğunun kalp rahatsızlığı yaşadığını aktardı.

        Bebeğinin tedavisi sürecinde, hastanede konakladığını anlatan Acer, şöyle konuştu:

        "Bir yerden sonra burada konaklayan anneler ve çalışanlarla arkadaş gibi olduk. Anneler olarak, çalışanlardan çok memnunuz. Zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşıyoruz fakat hemşireler bizi teselli ediyor. Yanımıza gelip bize moral veriyorlar. Çocuğum bugün 2 aylık oldu, tedavisi sürüyor. Personel bize anne gibi kucak açıyor. Anne Oteli olmasaydı çok sıkıntı yaşardım. Burada ev ortamını aratmayacak şekilde hizmet alıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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