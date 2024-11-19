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        Van'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı Filistin temalı resim sergisi açıldı

        Van Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerin yaptığı Filistin temalı resimler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:44
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        Van'da öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı Filistin temalı resim sergisi açıldı
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        Van Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerin yaptığı Filistin temalı resimler sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında açılan sergide, öğrencilerin ve öğretmenlerin yağlı boya tekniğiyle çizdiği 20 resim yer aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, serginin temasının çok önemli olduğunu ve öğrencilerin, Gazze'deki insanlık dramını sanatla duyurmaya çalıştığını söyledi.

        Serginin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında açıldığını belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Müdürlüğümüzün sergi alanında benim de mezun olmaktan gurur duyduğum lisenin öğretmenleri ve öğrencilerinin eserleri sergilendi. Serginin çok özel bir anlamı var. Dünyada özellikle İslam dünyasında yaşanan zulümleri fark ettirmek için öğrencilerimiz sergiyi organize etti. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu süreçte gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."

        Van Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Sarıkaya da Filistin'de yaşanan soykırıma karşı kalmadıklarını dile getirdi.

        Toplumsal duyarlılık oluşturmak için öğrencilerle resimler çizmeye başladığını anlatan resim öğretmeni Abdulhadi Temizay ise "İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliama karşı bir şey yapamamak beni çok yaraladı. Bir sanatçı olarak fırçamın gücüne inandım. Böylece sergimizi hazırlamaya başladık. Öğrencilerimizle resimler çizdik." dedi.

        11. sınıf öğrencisi Ayşe Naz Yıldırım, boş zamanlarında atölyeye giderek çizim yaptıklarını ifade ederek, "Sergimizi açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Filistin'de binlerce insan hayatını kaybetti. Bu durum karşısında sessiz kalamazdık. Bütün dünya savaşın durmasını istiyor. Biz de orada çocukların, gençlerin yaşadıklarını eserlerimize yansıttık." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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