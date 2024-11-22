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        Erciş'te emekli öğretmenler için program düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla emekli öğretmenler için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:01
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        Erciş'te emekli öğretmenler için program düzenlendi
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        Van'ın Erciş ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla emekli öğretmenler için program düzenlendi.

        Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen programda 14 emekli öğretmen, sınıflarda ders işledi.

        Öğrencilerin çiçeklerle karşıladıkları emekli öğretmenlere ikramlarda bulunuldu, plaket verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, emekli öğretmenleri unutmadıklarını söyledi.

        Zorlu, "Bugün emekli öğretmenlerimizle bir ara geldik. Ders işlediler. Amacımız öğretmen arkadaşlarımızın emeğini tekrar hatırlamak. Bu kapsamda onların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Emekli öğretmen Cengiz Çalışkan ise "45 yıl öğretmenlik yaptım. Bu okulda da 30 yıl hizmetim oldu. Çocukları görünce 45 yıl önceki öğrenciler gözümün önüne geldi. Güzel bir program oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Emekli öğretmen Erdal Çalıkoğlu da özveriyle çalışan öğretmenler sayesinde ülkenin daha da gelişeceğini belirtti.

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