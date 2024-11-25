Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 20 kilogram eroin ve 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.