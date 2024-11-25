Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 17-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 239 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 145 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 116 fişek, 77 bin lira, kolye, çocuk arabası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
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