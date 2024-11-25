Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da farklı suçlardan aranan 239 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliklerince 17-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 239 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 145 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 116 fişek, 77 bin lira, kolye, çocuk arabası ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Kadınların çalıştığı tesiste üretilen mantarlar 48 ile gönderiliyor
        Kadınların çalıştığı tesiste üretilen mantarlar 48 ile gönderiliyor
        Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı
        Yarım asra yakın aynı okulda görev yapan emekli öğretmene vefa
        Yarım asra yakın aynı okulda görev yapan emekli öğretmene vefa