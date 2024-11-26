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        Erciş'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi

        Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:40
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        Erciş'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Erciş Kaymakamlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaymakamlık konferans salonunda yapılan etkinlikte, katılımcılar, kadına yönelik şiddete karşı bilinçlenme konusunda sunumlar yaptı.

        Daha sonra Kaymakamlık binası önünde kurumlar tarafından açılan stantlarda vatandaşlara broşür dağıtıldı ve KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi.

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, paydaş kurumlarla farkındalık oluşturmak için Kaymakamlık binası önünde stant açtıklarını söyledi.

        10 Aralık'a kadar ilçede etkinlikler yapacaklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, seminer ve toplantılar olacak. Kadınların yoğun olarak çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi'nde paydaş kurumlardaki arkadaşlarımız, farkındalık eğitimleri düzenleyecek."

        Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yıldız Hatice Arslan da açtıkları stantta kadınlara KADES uygulamasını anlattıklarını belirtti.

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