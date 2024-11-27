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        Van'daki PAK ekibi, tatbikat ve eğitimlerle olaylara müdahale kabiliyetini geliştiriyor

        NAZLI TİMUR - Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan polislerin yer aldığı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, olası afetlerde ve kayıp vakalarında hayat kurtarmak için zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:30
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        Van'daki PAK ekibi, tatbikat ve eğitimlerle olaylara müdahale kabiliyetini geliştiriyor
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        NAZLI TİMUR - Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde görev yapan polislerin yer aldığı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, olası afetlerde ve kayıp vakalarında hayat kurtarmak için zorlu eğitim sürecinden geçiyor.

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl önce kurulan ekipte, arama kurtarma konusunda yapılan testleri başarıyla geçen 40 polis yer alıyor.

        AFAD Van İl Müdürlüğü koordinesinde verilen eğitimlere de katılan PAK ekibi, oluşturulan parkurda düzenli tatbikatlar yaparak olası afetlere müdahale yetkinliğini geliştiriyor.

        Enkaz ve çığ altında kalanlara ulaşılması, ilk müdahale sürecinde uygulanan yöntemler ve ekipman kullanımına ilişkin bilgiler alan polisler, zorlu eğitimlerle olaylara en kısa sürede ulaşmaya ve en etkili şekilde müdahale etmeye çalışıyor.

        Bölgedeki kayıp vakalarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasında, Muğla ve Antalya'da meydana gelen orman yangınlarında, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketlerinde görev alan PAK ekibi, vatandaşların can ve mal kaybını önlemek için görevlere hazır bekliyor.

        - "Hizmet içi eğitimlerimiz sürekli devam ediyor"

        Polis Arama Kurtarma Birlik Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Yusuf Eren Dinçer, AA muhabirine, mesai kavramı gözetmeden meydana gelebilecek her vakaya müdahaleye hazır olduklarını söyledi.

        Her türlü afette ve diğer olaylarda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:

        "Merkezde Güvenlik Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışıyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak depremlerde, doğal afetlerde, güvenlik ve trafik alanından sorumlu olarak çalışıyorduk. 2020 yılından itibaren artık arama kurtarma faaliyetlerinde de görev alıyoruz. PAK biriminde görev yapan personeller normal zamanında bağlı bulunduğu birimin görevini yapıyor. Bir doğal afet durumunda ya da kayıp vakası yaşandığında arama kurtarma görevi ifa ediyoruz."

        Arama kurtarma konusunda aldıkları eğitimlerin olduğunu anlatan Dinçer, "Depremlere yönelik AFAD'ın 6 haftalık temel arama kurtarma eğitimine katılıyoruz. Daha sonra personelin yeteneğine göre suda arama veya kış şartlarında doğada arama kurtarma kurslarına katılım sağlıyoruz. Böylece yaşanabilecek olaylarda, o alanda eğitim alan personel görev alıyor. Düzenli olarak yerel ve ulusal düzeyde AFAD koordinesinde tatbikatlarımız oluyor. Hizmet içi eğitimlerimiz de sürekli devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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