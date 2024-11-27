Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yüksekova'da da etkili olan yağış nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve esnaf, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 70 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Yüksek kesimlerdeki 45 köy yolunun kardan kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki yoldan sağlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 60 mahalle ile 98 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 283 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

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