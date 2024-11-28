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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 251 yerleşim yerinin yolu açıldı

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de ekipler, dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kardan kapanan 283 yerleşim biriminden 251'inin yolunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:28
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 251 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de ekipler, dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kardan kapanan 283 yerleşim biriminden 251'inin yolunu açtı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ile 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 134 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kalan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kapalı 45 köy yolunun 41'ini ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı 4 köy yolunu kısa sürede açmayı planladıklarını belirtti.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 70 köy yolunun 66'sını açtıklarını bildirdi.

        Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel ve 71 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı 4 köy yolunun açılması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirdi.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde kapanan 10 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

        Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 42 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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