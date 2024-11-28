Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 251 yerleşim yerinin yolu açıldı

Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel ve 71 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı 4 köy yolunun açılması için ekiplerin sahada olduğunu dile getirdi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 70 köy yolunun 66'sını açtıklarını bildirdi.

Dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kapalı 45 köy yolunun 41'ini ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı 4 köy yolunu kısa sürede açmayı planladıklarını belirtti.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 134 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kalan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ile 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de ekipler, dünden bu yana yürüttükleri çalışmayla kardan kapanan 283 yerleşim biriminden 251'inin yolunu açtı.

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