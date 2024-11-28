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        Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:04
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        Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçede tespit edilen minibüste arama yaptı.

        Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada, minibüsün tabanına gizlenmiş 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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