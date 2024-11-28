Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçede tespit edilen minibüste arama yaptı.
Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada, minibüsün tabanına gizlenmiş 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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