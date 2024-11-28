Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ilçede tespit edilen minibüste arama yaptı.