Van'da farklı suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 69 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım'daki çalışmalarda 80 bin 958 kişi ile 70 bin 522 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 şüpheli gözaltına alındı.