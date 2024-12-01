Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi artık tünelle aşılıyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van-Hakkari kara yolunun "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'nde sürücüler, hizmete sunulan tünel sayesinde daha güvenli yolculuk yapma imkanına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi artık tünelle aşılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van-Hakkari kara yolunun "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'nde sürücüler, hizmete sunulan tünel sayesinde daha güvenli yolculuk yapma imkanına kavuştu.

        Başkale ilçesi sınırında bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde trafik güvenliğinin sağlanması ve yağışlı havalarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için inşa edilen 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin, Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıldı.

        Hakkari-Van yönündeki tüpünün de gelecek yılın ortalarında tamamlanması hedeflenen tünel sayesinde daha önce 40 dakika olan güzergahtaki yolculuk 6 dakikaya düştü, yolda ulaşım daha güvenli hale getirildi.

        Halk arasında "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'ne yapılan tünel, yöre sakinlerini ve sürücüleri de memnun etti.

        Otomobil sürücüsü Suat Özer, AA muhabirine, tünelin bölge için güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

        Her yıl çok sayıda trafik kazasının meydan geldiği Güzeldere Geçidi'nin tarihe karıştığını belirten Özer, "Ulaşım ve ticaret için güzel bir hizmet oldu. Sabah geldim kar yağışı vardı. Eski güzergahtan gelseydim yolda kalırdım. Tünel ulaşımı çok rahatlattı. Çok güzel oldu, yapanların emeğine sağlık." dedi.

        - "32 viraj tarihe gömüldü"

        Yıllardır kamyonetiyle Van'dan Hakkari'ye taşımacılık yapan Cevat Arslan ise tünel sayesinde konforlu yolculuk imkanına kavuştuklarını dile getirdi.

        Çok önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "Bizi bu dertten, çileden, virajlardan, rampadan ve kazalardan kurtaran kim varsa Allah ondan razı olsun. Özellikle kış aylarında rampayı çıkamıyorduk. İnişler de rampalar kadar zordu. Bazen yolda kalıyorduk, bazen donma tehlikesi yaşıyorduk. Bu güzel tünelin açılmasıyla rahatladık. Allah devletimizden razı olsun. 32 viraj tarihe gömüldü. Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk."

        Tünelle yoldaki riskin ortadan kalktığını söyleyen Sadi Kurt da "Bu yolda çok sıkıntı yaşadık. Bazen buz, sis oluyordu. Trafik kazaları yaşanıyordu. Çok şükür bu risk tamamen ortadan kalktı." diye konuştu.

        Güzergahta 25 yıldır dinlenme tesisi işleten İlhan Arslan da "Güzeldere Geçidi'nde şimdiye kadar yüzlerce insan trafik kazaları nedeniyle can verdi. Kışın sürekli yol kapanıyordu, burada kalıyorduk. Şimdi bu sıkıntılar ortadan kaldırıldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!

        Benzer Haberler

        Van'da kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...
        Van'da kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...
        Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü
        Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü
        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu
        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu
        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması
        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Teknokent'i ziyaret etti
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Teknokent'i ziyaret etti
        Van'da 10 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
        Van'da 10 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı