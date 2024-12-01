Van'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama kapsamında otogar girişinde çalışma yaptı.

Yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Komiser yardımcısı Oğuz Zorlu, 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihleri arasında şehirler arasında yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari otomobillerde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

"Denetimlerimiz kış boyunca devam edecektir. Araçlarda sadece kış lastiği kullanımını değil aynı zamanda lastik diş derinliğinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyoruz. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanların bulundurulması sürücülerin ve trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır."

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yaptıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları uyarısında bulundu.

Erciş Otobüs Terminali çıkışında araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, eğitimli köpekler "Puma" ve "Tül" ile bagajlarda arama yaptı.

Yolculardan Emrullah Akgün, İstanbul'a gittiğini belirterek, "Otobüste kış lastiği kontrolü yapılıyor. Gerekli önlemler alınmış. Ekipler de bizim güvenliğimiz için denetim yaptı, bize hayırlı yolculuklar diledi. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu kontrollerle yol güvenliğimizi sağlıyorlar." diye konuştu.

Sürücü İbrahim Nadiroğlu, ekiplerin kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim yaptığını bildirerek, "Uygulama yapan ekiplere teşekkür ederiz. Yolcuların can güvenliği bize emanet. Bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerin denetimlerini de önemli görüyoruz. Onlara teşekkür ederiz." dedi.