Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama kapsamında otogar girişinde çalışma yaptı.

        Yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

        Sürücüleri, kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, otobüslerdeki yolculara da seyir halindeyken emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.

        Komiser yardımcısı Oğuz Zorlu, 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihleri arasında şehirler arasında yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari otomobillerde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yaptıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

        "Denetimlerimiz kış boyunca devam edecektir. Araçlarda sadece kış lastiği kullanımını değil aynı zamanda lastik diş derinliğinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyoruz. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanların bulundurulması sürücülerin ve trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır."

        Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirdi.

        Erciş Otobüs Terminali çıkışında araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, eğitimli köpekler "Puma" ve "Tül" ile bagajlarda arama yaptı.

        Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları uyarısında bulundu.

        Yolculardan Emrullah Akgün, İstanbul'a gittiğini belirterek, "Otobüste kış lastiği kontrolü yapılıyor. Gerekli önlemler alınmış. Ekipler de bizim güvenliğimiz için denetim yaptı, bize hayırlı yolculuklar diledi. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu kontrollerle yol güvenliğimizi sağlıyorlar." diye konuştu.

        Sürücü İbrahim Nadiroğlu, ekiplerin kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim yaptığını bildirerek, "Uygulama yapan ekiplere teşekkür ederiz. Yolcuların can güvenliği bize emanet. Bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerin denetimlerini de önemli görüyoruz. Onlara teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Van'daki Mısır Çarşısı'nda çıkan yangının nedeni araştırılıyor
        Van'daki Mısır Çarşısı'nda çıkan yangının nedeni araştırılıyor
        Sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi artık tünelle aşılıyor
        Sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi artık tünelle aşılıyor
        Van'da kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...
        Van'da kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...
        Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü
        Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında birçok dükkan zarar gördü
        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu
        Van'da 130 iş yerinin bulunduğu Mısır Pazarı'nda çıkan yangın korkuttu
        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması
        Van'da Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için destek açıklaması