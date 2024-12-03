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        Van'da tilki ile kedinin yiyecek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

        Van'ın Erciş ilçesinde tilki ile kedinin yiyecek kavgası, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:52
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        Van'da tilki ile kedinin yiyecek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
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        Van'ın Erciş ilçesinde tilki ile kedinin yiyecek kavgası, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Sahilkent Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren tilki, kedi için bırakılan yiyeceği almaya çalıştı.

        O sırada bahçede bulunan kedinin tilkiyi kovalaması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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