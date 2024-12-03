Van'da tilki ile kedinin yiyecek kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
Van'ın Erciş ilçesinde tilki ile kedinin yiyecek kavgası, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Van'ın Erciş ilçesinde tilki ile kedinin yiyecek kavgası, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Sahilkent Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren tilki, kedi için bırakılan yiyeceği almaya çalıştı.
O sırada bahçede bulunan kedinin tilkiyi kovalaması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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