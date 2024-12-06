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        Van'da arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi

        Van'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 120 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:02
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        Van'da arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi
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        Van'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 120 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

        Erciş ve Muradiye ilçelerinde dört noktada düzenlenen "UMKE 2. Bölge Tatbikatları"na Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den UMKE, AFAD, itfaiye ve Kızılay ekipleri katıldı.

        Tatbikatlarda senaryo gereği doğada kaybolan, tren kazasında yaralanan, depremde enkaz altında kalan ve çığ altında kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

        Yaralı bir kişinin ambulans helikopterlerle hastaneye ulaştırılmasının da yer aldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

        Van Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, yaptığı açıklamada, her zaman afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        Afetlerde kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine değinen Tatlı, şunları kaydetti:

        "Afetler hayatımızın birer parçası. Ülkemiz bir afet bölgesi. Afetlerde en önemli şey hazırlıklı olmak. Kurumlar arası doğru koordinasyonla en iyi şekilde müdahale etmek can kayıplarımızı azaltmakta. Hazırlıklı olmak insanlarımızın refah ve mutluluğu için gerçekten çok önem arz etmekte. Burada gerçeğe yakın senaryolardan yola çıkarak bazı tatbikatlar yaptık. Bu tatbikatlardan en önemlisi deprem tatbikatıydı. Yine tren kazası tatbikatını gerçekleştirdik. Tatbikatlarda helikopterimiz de yer aldı. Tatbikatlar sayesinde personellerimiz arasında koordinasyonu artırmış olacağız."

        İl afet sorumlusu paramedik Levent Bayram ise bütün tatbikatları başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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