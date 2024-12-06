Van'da arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi

Van'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 120 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Erciş ve Muradiye ilçelerinde dört noktada düzenlenen "UMKE 2. Bölge Tatbikatları"na Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den UMKE, AFAD, itfaiye ve Kızılay ekipleri katıldı.

Tatbikatlarda senaryo gereği doğada kaybolan, tren kazasında yaralanan, depremde enkaz altında kalan ve çığ altında kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

"Afetler hayatımızın birer parçası. Ülkemiz bir afet bölgesi. Afetlerde en önemli şey hazırlıklı olmak. Kurumlar arası doğru koordinasyonla en iyi şekilde müdahale etmek can kayıplarımızı azaltmakta. Hazırlıklı olmak insanlarımızın refah ve mutluluğu için gerçekten çok önem arz etmekte. Burada gerçeğe yakın senaryolardan yola çıkarak bazı tatbikatlar yaptık. Bu tatbikatlardan en önemlisi deprem tatbikatıydı. Yine tren kazası tatbikatını gerçekleştirdik. Tatbikatlarda helikopterimiz de yer aldı. Tatbikatlar sayesinde personellerimiz arasında koordinasyonu artırmış olacağız."