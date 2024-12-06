Van'da kan bağışı kampanyası başlatıldı

Kan bağışının önemine değinen Sarıkaya, "Kan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Özellikle ameliyatlı, kanamalı hastalarda kan olmadığı zaman hayatı riske giriyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak adına herkesi kan vermeye bekliyoruz." dedi.

Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya, tedavilerde en önemli unsurlardan birinin kan olduğunu söyledi.

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