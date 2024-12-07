Bakan Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği, kardeşliğimizin arttığı yerlerdir. Buradan alacağımız enerjiyle önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'mize daha güçlü bir destek vereceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere kentte bulunan Uraloğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile spor salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, ülkenin en doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine kadar illere, ilçelere, köylere, beldelere ne lazımsa onu yapmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Hakkari'de sadece bir kilometre bölünmüş yol vardı. Bunu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Hakkari'de sıcak asfalt hiç yoktu. Bugün bunu aşağı yukarı 170 kilometreye çıkardık. Belediyelerimizin ve Özel İdaremizin de yaptıkları hariç. Hakkari'ye ne lazımsa bunları biliyoruz. Bu düşünceyle çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.