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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği, kardeşliğimizin arttığı yerlerdir. Buradan alacağımız enerjiyle önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'mize daha güçlü bir destek vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:50
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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği, kardeşliğimizin arttığı yerlerdir. Buradan alacağımız enerjiyle önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'mize daha güçlü bir destek vereceğiz." dedi.

        Bazı programlara katılmak üzere kentte bulunan Uraloğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile spor salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, ülkenin en doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine kadar illere, ilçelere, köylere, beldelere ne lazımsa onu yapmanın gayretinde olduklarını söyledi.

        Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Hakkari'de sadece bir kilometre bölünmüş yol vardı. Bunu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Hakkari'de sıcak asfalt hiç yoktu. Bugün bunu aşağı yukarı 170 kilometreye çıkardık. Belediyelerimizin ve Özel İdaremizin de yaptıkları hariç. Hakkari'ye ne lazımsa bunları biliyoruz. Bu düşünceyle çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Van-Hakkari kara yolunun "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'nde daha önce ulaşımın zor olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Çok şükür, burada yaptığımız tünelin bir tüpünü bitirdik ve gidiş-geliş olarak hizmete açtık. Yaklaşık 40 dakika, kış şartlarında ise bir saat süren trafiği sadece 5 dakikaya indirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hakkari'ye Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndan iniş yaptık. Havalimanının yapımı da açılışı da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hepimize nasip oldu. Oraya her gün sefer var."

        Uraloğlu, Yüksekova ilçesinde yapılan Yeniköprü Tüneli'ni ufak tefek eksikliklerini tamamlayarak yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

        - "Hakkari'mizi AK belediyecilikle buluşturacağız"

        Yerel seçimlerde Hakkari'de birçok ilçe ve belde belediyesini kazandıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İl belediyemizi ufak bir farkla kaybettik. 400-500 küsur oyla. 600 olmadığını biliyorum. Gençlik kollarımız piyasadaki gücümüzdür. Flamalarımızı, pankartlarımızı asar, salonlarımızı süslerler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği, kardeşliğimizin arttığı yerlerdir. Buradan alacağımız enerjiyle önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'mize daha güçlü bir destek vereceğiz. Buna canıgönülden inanıyorum. Mahalli seçimlerde Hakkari'mizi AK belediyecilikle buluşturacağız. Rabb'im bunu nasip etsin. Burada sadece geleceğimizi emanet edeceğimiz değil dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerini görüyoruz. Onların yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Buradan gerek tek liste gerekse çoklu listeyle çıkalım, amacımız güçlenerek çıkmak. Hakkari'ye de bu yakışır. Allah'ın izniyle bu salondan güçlenerek çıkacağız."

        Kongreye AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililer katıldı.

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