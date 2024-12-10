Van'da zincirleme trafik kazası

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi.

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