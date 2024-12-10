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        Van'da zincirleme trafik kazası

        Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:25
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        Van'da zincirleme trafik kazası
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        Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi.

        Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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