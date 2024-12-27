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        Van'da öğretmen ve veliler ele ele vererek okulu renklendiriyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenler ve veliler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla sınıfları ve koridorları boyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:15
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        Van'da öğretmen ve veliler ele ele vererek okulu renklendiriyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenler ve veliler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla sınıfları ve koridorları boyuyor.

        3 Nisan İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, daha ferah ortamda ders işleyebilmek, öğrencilerine daha nezih ortam oluşturmak için "Okulunu Boya Hayatı Renklendir Projesi" hazırladı.

        Bu kapsamda el ele veren okul müdürü, öğretmenler ve veliler, temin ettikleri boyalarla mesai sonrası gönüllü olarak okulu boyamaya başladı.

        Derslerin bitmesinin ardından öğrencilerini evlerine uğurlayarak işe koyulan, hafta sonlarını okulda geçiren öğretmenler ve veliler, küçük onarımları yapıyor, fırçalarıyla sınıfları ve koridorları renklendiriyor.

        Eğitim öğretim yılı içinde her ay farklı projeyi uygulamaya alan okul idaresi ve öğretmenler, bu çalışmalarla öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

        - "Mesai sonrası ve hafta sonları okulumuzu güzelleştiriyoruz"

        Okul Müdürü Yusuf Açar, AA muhabirine, öğretmenlerin eğitim öğretim yılı boyunca birçok proje hazırladığını söyledi.

        Bu dönemde uyguladıkları dördüncü proje olduğunu anlatan Açar, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında öğretmen ve velilerimizle okulumuzu boyuyoruz. Amacımız, öğrencilerimize güzel ortam hazırlamak. Okulu boyadığımız zaman bize 'Okul müdürü neden boya yapıyor?' diyorlar. Burada okuyan öğrenciler, benim çocuklarım. Öğretmenler 'Sabah işe gidiyorum.' demez, okula gideceğini söyler. Öğrencileri, çocukları olarak görürler. Biz de çocuklarımız için temiz ortam sağlamaya çalışıyoruz."

        Açar, öğrencileri eve gönderdikten sonra okulu boyadıklarını belirterek, "Projemizin sahibi Nurcihan Ekinci öğretmenimiz. İnşallah bütün okulu boyayacağız ve koridorları resimlerle süsleyeceğiz. Öğretmenlerimiz fedakarlık göstererek bu işi yapıyor. Mesai sonrası ve hafta sonları okulumuzu daha güzel hale getiriyoruz. Okul olarak aile gibiyiz. Boyama yaparken şakalar ve muhabbetlerle keyifli vakit geçiriyoruz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Amacımız, öğrencilerimize renkli sınıf oluşturmak"

        Sınıf Öğretmeni Mukaddes Haktan ise "Proje kapsamında bugün benim sınıfımı boyuyoruz. Amacımız, öğrencilerimize renkli sınıf oluşturmak. Mesai sonrası müdürümüz, öğretmenler arkadaşlarımız ve velilerimizle bir araya geliyoruz. Okulumuzda böyle etkinlikler düzenleyerek sosyalleşiyoruz. Projemiz çok güzel gidiyor. Bu yüzden hiç yorulmadan devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Veli-öğretmen işbirliğinde projelerin hayata geçirildiğinden bahseden öğrenci velisi Faysal Demir de okulda çok güzel ortam oluştuğunu dile getirdi.

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