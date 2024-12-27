MHP Van İl Başkanı Güngöralp, DSİ 17. Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yönetim kurulu üyeleri ile DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yönetim kurulu üyeleri ile DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.
MHP İl Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Aksoy'u ziyaret etti.
Aksoy'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Güngöralp, "Bölge müdürümüzün Van'da güzel işler yapacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Van teşkilatı olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.
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