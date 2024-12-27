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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, DSİ 17. Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yönetim kurulu üyeleri ile DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:03
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, DSİ 17. Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yönetim kurulu üyeleri ile DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.

        MHP İl Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Aksoy'u ziyaret etti.

        Aksoy'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Güngöralp, "Bölge müdürümüzün Van'da güzel işler yapacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Van teşkilatı olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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