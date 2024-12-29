Van'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda devriye görevi sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Erciş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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