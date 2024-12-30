Van'da 2 hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Ferit Melen Havalimanı'na inen uçağa alınan 10 yaşındaki çocuk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine, 10 günlük bebek ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van'da tanıları konulan hastaların ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi.

Van'da arteriovenöz malformasyon (damar rahatsızlığı) rahatsızlığı olan 10 yaşında çocuk ile aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı konulan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

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