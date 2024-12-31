Van'da yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl için alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilikte yapılan toplantının ardından konuşan Vali Balcı, yeni yılın sağlık, huzur, refah ve esenlik getirmesini diledi.

"Devlet olarak asli görevimiz, vatandaşlarımızın mal emniyetini sağlamak, onların caddede, sokakta, fabrikada, iş yerinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesini sağlamaktır" diyen Balcı, kolluk kuvvetlerinin gece gündüz, yağmur çamur demeden hizmet ettiğini ifade etti.