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        Özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaptılar

        "Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla 100'ün üzerinde okulu dolaşan usta Atilla Karaca ve arkadaşları, Van'da buluştuğu özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:20
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        Özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaptılar
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        "Tatlı yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla 100'ün üzerinde okulu dolaşan usta Atilla Karaca ve arkadaşları, Van'da buluştuğu özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Öğretmen eşinin görev yaptığı okuldaki etkinlikten sonra öğrencilerle özel bağ kuran 28 yaşındaki tatlı ustası Karaca, iki yıldır yazın motosikletiyle, kışın aracıyla okullara giderek kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları çocuklara dağıtıyor.

        Son olarak arkadaşlarıyla Van'daki Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Karaca, özel gereksinimli öğrencilerle birlikte tatlı yaptı.

        Karaca, AA muhabirine, 100'den fazla okulu ziyaret ettiğini ve binlerce öğrenciyi tatlıyla buluşturduğunu söyledi.

        Köylerdeki okulların haricinde özel eğitim merkezlerini de ziyaret ettiğini anlatan Karaca, "Hedefimiz, köy okullarıydı fakat özel eğitim merkezlerine de gitmeyi önemsiyoruz. Köy okullarında kaynaştırma sınıflarına ağırlık veriyoruz. Bugün özel eğitim uygulama merkezinde öğrencilerle bir araya geldik. Bu okullarda öğrencilerin sosyal aktiviteye ihtiyacı var." dedi.

        Öğrencilerle tatlı hazırladığını, eğlenceli vakit geçirdiklerini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler waffle ile tanışmış oldu. Onlar için güzel sosyal etkinlik oldu. Burada öğrenciler hemen kaynaşamıyor. İlk başta sınıfa yabancı biri geldiği için çekingenlikleri oluyor. Biz de öğrencilerle iş paylaşımı yapıyoruz. Bugün Ozan'la beraber bardakları süsledik, Havin ise malzemeleri eklememde yardımcı oldu. Böyle vakit geçirdikten sonra öğrenciler sizinle uzun süredir çalışan bireyler haline dönüşüyorlar ve kendilerini daha rahat hissediyorlar. Günün sonunda 10 yıllık arkadaşmış gibi oluyoruz."

        - "Hem tatlı yaptık hem de çocuklarımız güzel vakit geçirdi"

        Öğrencilerin hem tatlı yaptığını hem de yediğini belirten özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık da "Çocuklarımız etkinlik yapmayı çok seviyor. Bu etkinlikler sayesinde sosyalleşiyorlar. Hem tatlı yaptık hem de çocuklarımız güzel vakit geçirdi. Attila Bey'e ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımız mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Havin Bingöl ise "Abilerimiz bugün okulu ziyaret etti. Birlikte tatlı yaptık ve yedik. Herkesin ellerine sağlık. Tekrardan bekleriz." dedi.

        Çok güzel vakit geçirdiğini dile getiren öğrenci Ozan Öcal ise tatlı yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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