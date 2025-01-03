Van'da yeni atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni göreve başlayacak olan öğretmenler için hoş geldin etkinliği düzenlendi.

Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, yeni atanan öğretmenler tanışma fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürümü Mehmet Nurettin Aras, programa katılan öğretmenlere çiçek verdi ve sohbet etti.

Programda konuşan Aras, öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek yeni görevlerinde başarı diledi.

Toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsurunun eğitim olduğunu ifade eden Aras, şöyle konuştu:

"Sizler de bu görevin birer neferi olarak çocuklarımızın hayatına dokunacak, onların umutlarını yeşerteceksiniz. Van, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle özel bir şehir. Burada hem mesleki anlamda gelişim sağlayacak hem de şehrimizin güzelliklerini keşfedeceksiniz. Sizlerin enerjisi ve çabasıyla eğitimde çıtayı daha da yükselteceğimize inanıyorum. Birlikte, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha aydınlık bir geleceği inşa edeceğiz."