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        Van'da lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallere yansıtıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki insanlık dramını tuvallere yansıtarak farkındalık oluşturmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:22
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        Van'da lise öğrencileri Gazze'deki dramı tuvallere yansıtıyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki insanlık dramını tuvallere yansıtarak farkındalık oluşturmak istiyor.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak ve insanların duyarlılığını artırmak amacıyla resim yapmaya karar verdi.

        Bu fikirlerini paylaştıkları okul idaresi ve öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, okul sonrası atölyede bir araya gelerek resim yapmaya başladı.

        Hafta içi her gün ders bittikten sonra atölyeye giden öğrenciler ve öğretmenler, Filistin ve Gazze'de yaşanan acıları yağlı boya tablolarla anlatmaya çalışıyor.

        Yaptıkları resimlerle kent merkezinde sergi açmayı planlayan öğrenciler, bu sayede insanlarda Gazze konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmayı hedefliyor.

        - "Öğrencilerdeki duyarlılığı görünce umutlanıyoruz"

        Okul müdürü Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine, okulun atölyesini anlamlı bir projeye imza atan öğrencilere tahsis ettiklerini söyledi.

        Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, binlerce insanın öldürüldüğünü belirten Sarıkaya, "Öğrencilerden böyle bir istek olduğunu duyunca gururlandım. Okulumuzda eğitim gören bütün öğrenciler bu konuya çok hassas yaklaşıyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Okulumuzda dersler bittikten sonra öğrencilerimiz atölyeye geçiyor. Çok güzel, çok anlamlı eserler ortaya çıktı. Resimlere bakınca hüzünleniyoruz, öğrencilerdeki duyarlılığı görünce umutlanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Resim öğretmeni Abdulhadi Temizay ise öğrencilerin projesini duyduktan sonra hemen atölyede çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Dünyanın gözü önünde Filistin'in işgal edildiğini ve binlerce insanın katledildiğini belirten Temizay, "Filistin'de insanlar öldürülüyor ve göçe zorlanıyor. Her zaman söylediğimiz gibi bu savaşın en büyük mağdurları çocuklar. Resimlerimizde Filistin özelinde özellikle çocukların sesini duyurmaya çalıştık. Öğrencilerimiz çizimlerinde çocukları ön plana aldı." dedi.

        Toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla projeye başladıklarını anlatan Temizay, "Öğrenciler böyle bir teklifle yanıma gelince çok sevindim. Okul sonrası gönüllü olarak geliyorlar. Öğrenciler, çizimleriyle Filistin'de öldürülen masumların sesi olmaya çalışıyor. Bir öğrencimizin çizdiği resim eğer toplumsal bir karşılık bulursa, bilinç ve duyarlılık oluşturursa bu bizim için bir kazanımdır. Okulda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ders aralarında atölyemizi ziyaret ediyorlar. Bu şekilde daha fazla insana ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Özellikle çocukları çizdiğimiz zaman duygusal anlar yaşıyoruz"

        Okuldaki öğrencilerden Eylül Uçar, Gazze'deki katliama sessiz kalınmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz de toplumsal bilinç oluşturmak için yaşananları resimlere aktarıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukları çizdiğimiz zaman duygusal anlar yaşıyoruz. Kendimizi onların yerine koyarak resimlerimizi çiziyoruz." diye konuştu.

        Filistin halkının sesini duyurabilmek için faaliyet yürüttüklerini belirten 12. sınıf öğrencisi Emre Yaşa da saldırılarla ilgili tepkilerini ortaya koymak ve toplumu bilinçlendirmek adına çalışma yürüttüklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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