Van polisi, geçen yılki operasyonlarda 277 kilogram külçe altın ele geçirdi

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da polis ekipleri geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda, araçların "zula" olarak tabir edilen bölümlerine gizlenen 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü kaçakçılık olayıyla da mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024'te yaptıkları operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı külçe altında son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Kaçakçıların yurt dışından getirilen altınları gizlemek için kullandığı yöntemleri de ortaya çıkaran ekipler, araçların tabanına, koruma demirlerinin içine, kapıların iç kısmına yapılan gizli bölmelerde buldukları 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altına el koydu.

- Altınlar Merkez Bankasına teslim edildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bürolar Amiri Başkomiser Yasin Karadeniz, AA muhabirine, 2024'te gerçekleştirdikleri operasyonlarda yüklü miktarda gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdiklerini belirtti. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu: