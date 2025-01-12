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        Van'da inşa edilecek İkizler Göleti ile 4 bin 690 hektar arazi suyla buluşturulacak

        Van'ın Gevaş ilçesinde inşa edilecek İkizler Göleti'yle 4 bin 690 dekar tarım alanının suyla buluşturulması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:25
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        Van'da inşa edilecek İkizler Göleti ile 4 bin 690 hektar arazi suyla buluşturulacak
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        Van'ın Gevaş ilçesinde inşa edilecek İkizler Göleti'yle 4 bin 690 dekar tarım alanının suyla buluşturulması hedefleniyor.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki İkizler Mahallesi'nde yapımına başlanan 1 milyon 388 bin metreküp depolama hacmine sahip göletin bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        Ceviz başta olmak üzere kayısı, fasulye, erik, lahana, domates, biber, buğday, arpa, yonca gibi çok sayıda ürünün yetiştirildiği mahallede, gölet sayesinde 4 bin 690 dekar alan suyla buluşturulacak.

        Göletin yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

        Türkmenoğlu, kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

        Kentteki su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirme gayretinde olduklarını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Suyun ve yeşilin olduğu yerde medeniyet, çölün olduğu yerde sefalet var. Suyun ve yeşilin bol olduğu bir şehir inşa etmek istiyoruz. Önümüzdeki yüz yıl için yeni bir tarih yazacağız. İnşaatı süren İkizler Göleti'nde inceleme yaptık. Van'da Cumhuriyet döneminden 2002 yılına kadar 3 göletimiz vardı. 2002-2022 yılları arasında 5 gölet daha yaptık. 2022'den sonra 10 göletin yapımı için projeler hazırladık. İhalelilerini tamamladık. Yapımları devam ediyor. Bu yıl ise 2 baraj, 7 gölet yapacağız. Kentimize kazandırmayı hedeflediğimiz yaklaşık 50 göletin projelerini değerlendirdik. İlimizdeki tüm tarım arazilerini sulanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."

        Mahalle muhtarı Nazım Saypak ise "Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk. Göletin tamamlanmasıyla bölgemizdeki araziler suyla buluşacak, üretim yapılacak. Gölette zemin çalışması yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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