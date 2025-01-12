AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

VANAA)- AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Derya Ilıkan, İlçe Kadın Kolları Başkanı oldu.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Emre Güray, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini belirten Güray, şunları kaydetti:

"İlimize ve ilçelerimize yatırımların gelmesi için milletvekillerimiz, il başkanlığımız ve heyetlerimizle sahada mücadele ediyoruz. Her zaman yanınızdayız. Kimseyi ötekileştirmeden herkesin kapısına gideceğiz. Sorunlarının çözülmesine katkı sunacağız. Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bölgemizi de yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yeni bir yüzyıla adım atıyor. Biz huzurun, barışın inşa edildiği bu güzelim topraklarda güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Gürpınar'ımızı en güzel noktalara getirmek için çalışacağız."

Düzenledikleri kongrelerin bayram havasında geçtiğini ifade eden Güray, "Kongreler hem yenilenmek hem güçlenmek hem de aileyi genişletmek adına umut vericidir." dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan ise AK Parti döneminde kadınların hayatını kolaylaştırmak için birçok projenin hayata geçirdiğini anlattı.

Kentte kadın kooperatiflerinin kurulmasına destek verdiklerini dile getiren Alpaslan, "Meslek edindirme kurslarıyla binlerce kardeşimiz yeni iş imkanlarına kavuştu. Aile destek programlarıyla ev ekonomisine katkıda bulunuldu. Sağlık alanında birçok desteklerimiz oldu. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimiz, çok değerli delegelerimiz AK Partimize gönülden bağlılığınız, Cumhurbaşkanımızın yanında oluşunuz bizleri her zaman daha güçlü kılacak. Kadınlar toplumun temel taşı, kalkınmanın simgesidir. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye birçok yeni projeyi hayata geçirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman kadınların teşkilat içindeki önemini vurguladığını ifade etti.