Gençlik ve Spor Bakanı Bak, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentte 3 çok amaçlı spor salonu, ilçelerde 15 yüzme havuzu açtıklarını belirterek, "Buz pateni tesisini kuruyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın terörden uzak durmasını istiyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 ay önce geldiği kentte çeşitli açılışlara katıldığını hatırlattı.

Gençlerin ve çocukların spor yapmasını, tesislere gelmelerini istediklerini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Kentte 3 çok amaçlı spor salonu, ilçelerde 15 yüzme havuzu açtık. Buz pateni tesisini kuruyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın terörden uzak durmasını istiyoruz. Bu tesislerimizin tamamı sizlerin. Buradaki spor salonuna adını verdiğimiz sporcumuz Nur Tatar, bu ülkenin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırdı. Olimpiyat birincisi, üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu Van'ın öz kızı Nur Tatar burada yetişti. Nur Tatar gibi yeni sporcuların yetişmesini, çocuklarımızın spor yapmalarını, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz."

- "Terörsüz Türkiye diyoruz"

Teşkilat çalışmalarının, kongrelerinin partilerinin yenilenme süreci olduğundan bahseden Bak, Türkiye'nin dört bir yanındaki 860 yurtta üniversite okuyan 970 bin gence barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

Sabah kahvaltılarının ve akşam yemeklerinin ücretsiz olduğunu dile getiren Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"600 bin çocuğumuza burs, 950 bin çocuğumuza kredi veriyoruz. Gençlere değer veren Cumhurbaşkanımızla çalışmak, bir arada olmak bizlere gurur veriyor. Bu millet, önüne çıkarılan tüm engelleri aşan, 'Muhtar bile olamazsın.' dedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. Teşkilatıyla beraber güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan var. AK Parti ve Cumhurbaşkanı, mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Terörsüz Türkiye diyoruz. Çocuklarımızı spor yapmaya getirin."