Van'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Grup, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

İki yıldır Gazze'nin kıyameti yaşadığını belirten Çevik, "50 bine yakın Gazzeli kardeşimiz vahşice katledildi ve yüz binden fazla kardeşimiz yaralandı. İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze'deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm, çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıyarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

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