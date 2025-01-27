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        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:31
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        Vanlı öğretmenin 41 yıl önce seslendirdiği türkü sosyal medyada gündem oldu
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu.

        İlçedeki TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'nda görevli Üzan'ın 1984'te koro eşliğinde TRT Müzik kanalında seslendirdiği türkü, yaklaşık bir ay önce TRT Arşiv'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Büyük beğeni toplayan türkü, birçok kişi tarafından paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

        Türküyü seslendiren korodaki Üzan, gazetecilere, türkünün yeniden gündeme gelmesinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

        Yıllar sonra aynı türküyü seslendiren Üzan,"Bu, bir Van türküsü. Bu türkü tescilli bir eser. Türkünün 41 yıl sonra gündem olması beni hem şaşırttı hem de mutlu etti. Bu videoyu 10 yıl önce de paylaşmıştım ancak o dönemde bu kadar fazla yayılmamıştı. Sadece Van'da tanınan ve Vanlılar tarafından beğenilen bir videoydu. Şu an ise Türkiye'den ve bazı ülkelerden mesajlar alıyorum." dedi.

        Türkünün yeni versiyonunun yeniden çekileceğini aktaran Üzan, şunları kaydetti:

        "İnsanlardan güzel geri dönüşler alıyorum. Yorumlar beni mutlu ediyor. Ayrıca çocukluğumu tekrar görmek ve o anları yaşamak büyük bir özlem. Bence insanlarımızın yoz müzikten uzaklaşmak istemeleri, videodaki çocukların masumiyeti, özgüven duygusu, içtenliği ve neşeleri bu ilginin temel sebebi. Videodaki çocukların güzel enerjisi, izleyenlere o kadar güçlü bir şekilde yansımış ki bu yüzden bu kadar ilgi gördüğünü düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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